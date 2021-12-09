54歲符姓男子上月28日殺害84歲父親，不僅伴屍長達9天更殘忍肢解棄屍，警方8日循線逮捕符嫌，他態度冷靜面對警方訊問似乎早有一套說詞，他供稱，因不滿父親家暴、言語怒罵才犯案，但老父長期居住於台中，上月24日才返回永和住處，檢警正抽絲剝繭釐清中。

據悉，符嫌上月24日才將父親從台中接回新北永和住家，豈料，4天後在家中利用枕頭悶死老父，因屍體腐爛、散發惡臭，符嫌本月6日揹著老父到7樓頂，利用美工刀、鋸子肢解分屍，符嫌割下頭顱及四肢，宛如古代酷刑「人彘」，將屍塊裝於白色置物箱內。

隔天，符嫌利用行李箱運屍，騎乘機車棄屍於永和區瓦磘溝，8日民眾發現軀幹在水面上載浮載沉，案情才因此揭發。警方接獲重要線索，符嫌棄屍過程被路過民眾目擊，8日晚間循線逮捕符嫌。

永和警分局8日晚間逮捕符嫌，但符嫌態度從容，警方到場時還不時從窗戶觀看樓下動態，他主動開門後坦承犯案，但他卻供稱，不滿父親長期家暴母親才犯案，但符嫌與父親分居多年，符嫌上月才將父親接回家中，說法明顯前後不一。

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