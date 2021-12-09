SC knew it was good 🎯 pic.twitter.com/476jqKoUCS — Golden State Warriors (@warriors) December 9, 2021

勇士球星柯瑞距離史上投進最多三分球紀錄越來越近了！柯瑞9日在面對拓荒者比賽中，單場投進6顆三分球、包辦22分，幫助勇士終場104比94轟垮拓荒者，更獨占西區龍頭地位，目前柯瑞距離「雷槍」雷艾倫保持的三分球投進歷史紀錄還剩9顆。

光在上半場，柯瑞三分球就出手12次投進4球，手感並不那麼火燙，也讓勇士面對少了「雙衛」利拉德、麥科倫的拓荒者，打來格外辛苦，上半場結束，勇士僅以47比45領先，柯瑞半場貢獻14分，也是勇士全隊唯一得分達兩位數球員。

來到第3節，柯瑞又進兩顆三分球，搭配替補射手歐托波特也在三分外圍開火，勇士逐漸擴大領先優勢，打到比賽還剩7分48秒，勇士88比73領先，隨後儘管拓荒者努力追分，勇士總是有人挺身而出，最後以10分差距摘本季第21勝。

勇士全隊5人得分上雙，除了柯瑞，得分次高的是普爾20分，歐托波特15分，威金斯14分，盧尼11分；拓荒者則以鮑威爾26分，利托18分，紐基奇、丹尼斯史密斯與麥克勒摩各有12分，苦吞4連敗的拓荒者，目前11勝15敗，排在西區第10。