林秉樞稱收400萬和勞力士 高嘉瑜怒嗆告：不要把謊話當空氣一樣

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴一案持續延燒，而林秉樞這幾日不斷對外放話，傳出他在律見時說「高嘉瑜收了4百萬、勞力士」。對此，高嘉瑜今（9）日受訪時反嗆林秉樞謊話連篇，「法律會讓他付出代價」。

高嘉瑜今日上午和民進黨台北市黨部主委吳怡農、立委何志偉等人宣傳1218公投。綜合媒體報導，高嘉瑜受訪時表示，希望林秉樞在獄中好好反省，不要把謊話當空氣，若還謊話連篇，法律會讓他付出代價，自己目前則全心全力為公投努力。

此外，高嘉瑜辦公室今也發出聲明表示，對於林秉樞稱高嘉瑜收了他400萬等說法，絕非事實，又是林再次利用媒體放話、抹黑造謠帶風向的手段。為扼止林秉樞一再用謊言操弄媒體、扭曲事實，高嘉瑜已委請律師李永裕對其提出誹謗罪告訴，務求一罪一罰，予以重懲，遏止林秉樞持續嘗試操弄輿論的惡行。

而今日上午林秉樞則透過律師首度公開發表道歉聲明，表示對社會、家人、高委員鄭重道歉，「可以的話願意跪地道歉」，但也稱並非十惡不赦，只是一時躁症病發，無法克制自己打人，但這不是藉口，心中充滿悔恨。「我的人生已經毀滅，就算多年後有機會重獲自由，也應該很難再立足於社會。」也請大家把焦點回到公共議題，不要浪費在廢人身上。

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