台股11月初指數攻克「萬七」關卡後，在電子業獲利展望轉佳、類股健康輪動、大盤成交量能漸增，市場投資信心逐步回溫下，激勵當月上漲2.59％，反觀台股基金一般型表現更威，超過八成績效擊敗大盤。

日盛上選基金研究團隊表示，台股電子族群的半導體、IC設計、ABF載板、面板、元宇宙等類股領軍上攻，傳產也在金融族群因升息及殖利率展望議題帶動，航運、空運均出現法人回補買盤下，延續10月以來的好表現，激勵11月有22檔台股一般型基金，交出超過逾8％報酬率。隨全球經濟持續復甦，全球股市進一步上漲，目前上漲趨勢可望延續至2022年。

日盛上選基金研究團隊指出，根據IHS Markit每年進行三次全球商業前景調查，10月最新調查發現，企業對接下來商業活動的總體經濟表現，抱持良好的預期，持續的經濟成長將為企業利潤帶來進一步增長，進而支撐股價表現。

近期國際股市震盪走高，多家重量級法說會釋出對第四季正面看法，技術指標轉強，台股多頭格局可望持續。