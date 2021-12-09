繼立訊之後，知名蘋果分析師郭明錤9日再發表報告，指出手勢控制與物件偵測為蘋果（Apple）AR/MR頭戴裝置的關鍵人機介面設計，需較iPhone有更多的3D感測模組，且其中的結構光規格有顯著升級，並點名穩懋（3105）與Lumentum將因此受惠，成為元宇宙硬體採用創新人機介面的關鍵贏家。

報告表示，3D感測在元宇宙時代的重要性顯著提升。手機3D感測的應用是臉部辨識與提供拍照景深資訊，可提升使用者體驗但並非必備，但3D感測是頭戴裝置人機操作介面的關鍵，為成功的元宇宙使用者體驗之必備規格。創新人機介面將是頭戴裝置在10年內逐步取代既有配備顯示器的消費性電子產品之關鍵。

報告預測，Apple的AR/MR頭戴裝置將配備4組3D感測，較iPhone/高階智慧型手機的1～2組多，而其中用於手勢控制與物件偵測的結構光之規格，也將高於iPhone的Face ID。

AR/MR頭戴裝置的結構光，除了可偵測使用者眼前的手與物件的位置變化外，也可偵測手的動態細節變化，如同iPhone的Face ID/結構光可偵測使用者動態表情變化之Animoji。透過捕捉手的動態細節，可提供更直覺與生動的人機界面，如偵測到使用者的手從握拳到張開，手中的氣球（影像）飛走。

為提升手勢偵測的視角，預測Apple AR/MR頭戴裝置將配備3組ToF（飛時測距，Time of Flight），可在低延遲的要求下，偵測手的移動軌跡。

頭戴裝置與iPhone的Face ID雖同樣採結構光，但頭戴裝置偵測使用者或其他人的手與物件的距離，需要較iPhone的Face ID偵測距離更遠，因此，頭戴裝置的結構光功率更高，有利VCSEL（面射型雷射）單價提升；預測Apple的AR/MR頭戴裝置之結構光的偵測距離，較iPhone Face ID的偵測距離長100～200％。

由於iPhone的VCSEL主要供應商由穩懋生產、Lumentum設計，因此預期Apple頭戴裝置用於3D感測的VCSEL，主要也將由該兩家公司提供，有望成為元宇宙硬體裝置的關鍵受惠者。