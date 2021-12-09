女星廖家儀入行後，活躍於廣告、主持及戲劇上，尤其加盟本土劇時，經常被安排飾演壞女人，精湛演技讓人難以忘懷，但其實，廖家儀最初是選美佳麗出身，1995年參加美國主辦的「Miss Universe」台灣區環球中國小姐選美，勇奪冠軍，她才因此被發掘進演藝圈。

廖家儀2009年底愛情開花結果，嫁給太古可口可樂總裁陳世傑，婚後生了2子1女，她也為了照顧家庭減少目前工作，2017年更舉家搬到香港定居，但仍不定時返台拍戲、上通告，平時則積極更新社群，跟網友們分享生活點滴與心情。

廖家儀在今年6月時，po文透露翻到母親的收藏，找到當年她拿下選美后冠的新聞剪報，直呼：「1995.4.1，我的叱吒風雲，19歲少女時代，上世紀的中國小姐，有人看過這篇新聞嗎？」，廖家儀特別感謝自己的母親，「謝謝廖媽媽珍藏，真的第一名不是號稱」。

沒想到這篇文章，最近又被「最美歐巴桑」陳美鳳看見，她立刻到文章下面留言大讚：「昔日就是美女，現在是美女+女神」，讓廖家儀感動又開心，回應：「謝謝最正的女神！有您認證比什麼都還要值得了」，還笑稱就是有陳美鳳背書，她才敢大方說：「我真的是女神級」。