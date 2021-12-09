台驊投控(2636)指出，11月海運業務收入較上月下滑，主要由於航班無法及時回到亞洲，導致艙位稀缺，大量訂單無法出貨，訂單認列將往後遞延，不過，海運業務營收仍較去年同期倍增。整體而言，海運市場淡季不淡，空運市場迎來超級旺季，鐵路及物流業務依舊暢旺，公司營運持續看漲。

台驊11月營收36.8億元，月減7.57％，年增130％，股價今天回檔修正，盤中一度跌逾5％，但累計前11月營收仍達325.84億元，年增144％。

11月海運業務方面，南加州海洋交易所的最新資料截至12月初，在離洛杉磯/長灘港40英里的海洋範圍內，有40艘貨櫃船在等待泊位，還有56艘貨櫃船在更遠的海域等待，實際等待靠泊船舶數量達到96艘。另外，碼頭泊位上還有31艘，總數達到127艘，達到或接近歷史最高水準。泊位或海上等待的貨櫃船舶總數繼續上升，比11月初增加25％，比10月初增加41％，比9月初增加79％。目前全球班輪的准班率仍處於最低水準，只有三分之一的船舶能按時作業。在終端需求仍居高不下，而供給又失衡情況下推升海運價格上漲。但11月由於航班無法及時回到亞洲，使得營收25.88億元，年增160％，月減9.7％。

由於美國企業庫存水位仍處歷史低點，東南亞疫情緩和以及農曆年長假因素，亞洲工廠加緊復工生產出貨，市場運輸需求仍然熱絡，加上美國港口塞港、擁擠的鐵路網絡及缺乏卡車載運貨櫃等問題未解，預期海運市場淡季不淡，且將持續至明年。

空運業務因航空運力供給受到疫情干擾而更加短缺，同時進入電子產品出貨旺季，以及海轉空貨量增加，空運運價持續上揚，11月空運營收6.96億元，年增67.7％，與上月相當。今年第四季因全球經濟復甦，刺激消費力增長，加上海運供應鏈瓶頸未解，海轉空業務大增，空運需求迎來超級旺季，空運供給十分吃緊，運價持續維持在高檔，特別是美國市場有機會創下運價紀錄，也將有助於營收再往上攀升。

鐵路業務在海運一艙難求下，運費大幅上漲等背景下，中歐鐵路提供客戶多元運輸選擇，帶來爆量的訂艙，使艙位已滿到年底甚至明年農曆年前，且鐵路口岸出現擁堵，運價維持高檔，與海運相當。但進入冬季受到天候因素，中歐鐵路班列減班約2到3成，導致營收較上月略減為1.76億元，年增仍高達205％。

物流業務由於大陸雙十一購物節暨傳統冬季的備貨需求，帶動內貿倉儲運輸業務成長，單月營收2.19億元，年增68％，月增4.8％。12月至明年農曆年前為大陸消費旺季，供應鏈拉貨及內需暢旺將持續暢旺。