工業電腦廠艾訊(3088)受惠訂單生產出貨狀況轉佳，2021年11月合併營收雙位數「雙升」至4.59億元、改寫同期新高。法人預期12月營收可望持穩4億元之上、使第四季營運持穩高檔，公司目標明年營收成長達雙位數、毛利率持穩，帶動獲利持續成長。

艾訊公布2021年11月自結合併營收4.59億元，較10月3.88億元成長達18.23％、較去年同期3.71億元成長達23.72％，改寫同期新高。累計前11月合併營收44.65億元，較去年同期41.67億元成長7.16％，為僅次於2018年的同期次高。

艾訊受惠博奕等客戶訂單需求強勁復甦，下半年營運動能顯著轉強，雖然因美系客戶博奕訂單提前於9月拉貨，使10月營收出現「雙降」，但隨著排定訂單順利投產，11月營收以雙位數「雙升」動能顯著回升。

展望後市，雖然缺料未見明顯紓緩、訂單出貨仍有遞延狀況，但法人預期艾訊12月營收仍可維持逾4億元水準，使第四季營收雖較第三季新高下滑、但仍可持穩高檔，毛利率估與前三季34.32％相當。

展望明年，雖然缺料狀況仍在，但艾訊透過請客戶提前下單以解決缺料問題，對營運掌握度相對提高。由於今年接單狀況遠優於往年，若料況及疫情未再惡化，艾訊目標明年營收繳出雙位數相當、毛利率持穩今年，使獲利能同步成長，預期下半年表現將優於上半年。

各地區概況方面，艾訊指出美國客戶今年需求強勁復甦，明年博奕訂單可望持續出貨，歐洲亦有客戶專案進度重啟，希望自明年第二季起逐步復甦至疫情前狀況。亞洲及其他市場預期在疫情紓緩後，亦可望有所成長。

同時，艾訊斥資5.5億元買下同業友通汐止廠，已於11月25日完成交割轉讓，由於樓地板面積較現有北投廠增逾20％、總產能預期最多可增加50％，預期足以因應未來3～5年需求。公司預計斥資1～2億元裝潢整修，暫以明年底完成搬遷為目標。

投顧法人認為，艾訊隨著缺料紓解，帶動營收呈現緩增格局，目前第四季營收達成率66％、表現符合預期。預估艾訊第四季每股盈餘可維持逾1元水準、全年估約4.6元，明年成長動能將進一步增溫，維持「買進」評等、目標價76元不變。