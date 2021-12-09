新北市永和區8日上午發現一具僅剩軀幹的浮屍，警方同日晚間逮回涉案的54歲符姓男子，其供稱為了母親才殺了父親。據了解，符男數十年無業，有啃老跡象，此外，符男的鄰居指稱，符男所住的社區為自地自建，且符男為人自私。

警方查獲符姓男子裝置屍塊的白色置物箱。（翻攝）

回顧此案，警方8日上午10許獲報，稱新北市永和區瓦磘溝疑似有一具遺體，經警消趕往現場，將遺體打撈上岸，發現為一具男性遺體，但遺體的四肢與頭部均遭利刃切斷，殘存身體軀幹與三分之一的大腿，判斷為一起分屍案。

警方立即組成專案小組緝凶，大規模調閱遺體發現處周圍的監視器，尋找可能涉案的犯嫌，於同日晚間鎖定一名符姓男子涉嫌重大，經報請檢察官指揮偵辦並聲請拘票，晚間10時許前往符男位於永和區雙和街16巷內的民眾攻堅。

據了解，符男初步供稱不滿84歲父親長期對母親施暴，才痛下毒手，但檢警對此說法存疑，也發現符男上月24日才把父親自台中的安養院接回新北，4日後就動手殺害父親，隨後伴屍9日，於6日上午分屍且棄屍大排。

據《ETtoday新聞雲》報導，符男的附近住戶透露，符男所住的社區為自地自建，當初符男曾擔任監工，卻曾違規在頂樓留空間待日後加蓋，也曾偷接社區的公電，認為符男的個性較自私。

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