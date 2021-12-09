在竹北市光明六路東一段和莊敬北路口的遠百東貨竹北店，預計年底前開幕，近來入夜後進行試燈，客家圓樓造型的建築被點亮後格外顯眼，將成為竹北市的新地標，縣府交旅處已擬定相關交通管制和接駁措施，期能疏導車潮避免嚴重壅塞。

縣府交旅處長游志祥指出，竹北大遠百目前正努力解決消防安檢問題，目標是年底前要開幕，因距中山高竹北交流道僅500公尺，加上光明六路東一段交通尖峰時間原就壅塞，預料開幕期間會吸引很多民眾湧入嘗鮮！

游志祥說，竹北大遠百有1485個汽車停車位和980個機車停車格，為因應開幕期間假日車輛很有可能會爆量，周邊主要路口會調派義交人員做交管，指引車輛走自強北路，外圍設置停車場和替代停車場指引牌，以便提早分流。

假日進竹北大遠百的各路口並會做時段性管制，延長進場車流及降低路口回堵。北側（湖口方向）車流從莊敬北路、勝利二路進商場停車場。東側（高鐵方向）從光明六路經莊敬三路、勝利一路到公有停車。

西側（高速公路方向）由光明六路、自強北路、勝利二路、莊敬三路、勝利一路到公有停車場。南側（新竹市方向）走自強南路、福興東路到新竹縣立體育場停車場。

游志祥指出，竹北大遠百為方便搭台鐵和高鐵的外地民眾到訪，將在莊敬北路設置接駁站開免費接駁車，約每20到30分鐘有一班車，台鐵竹北站約15到20分鐘、高鐵新竹站約10到13分鐘，即可抵達竹北大遠百。