SEMI國際半導體產業協會指出，為因應太陽光電產業未來的挑戰與機會，從碳中和目標、再生能源發展環境與產業政策等面向，向政府提出五大建言，包括加速訂定中長期再生能源發展路徑，來提升再生能源佔比、增加綠電供應，並且完善我國碳定價機制，以完善能源轉型所需的誘因機制與因應國際碳邊境稅的趨勢與衝擊。

其他建議還有：「維持躉購費率穩定性與完整性」，建議政府採計的成本應該可量國內實際建置的經驗，在費率加成項目上可以更加多元以引導產業投入，且在費率適用期程尚應考量大型案場特殊性改採簽約費率，而為了穩定投資環境，也建議政府公布三年以上的躉購費率。

「加強政策溝通和穩定性」，建議政府應創造更多讓地方政府參與的政策誘因，另外也可放寬電廠設置配套措施以解決相關問題，而政府若透過稅務優惠來吸引投資，也將有益於解決籌資的困難。

「健全自願性產品驗證機制」，建議精簡驗證流程並降低驗證費用，並同時確保仍能確保品質、維持台灣電力整體穩定性，另外也建議應將用電大戶與綠電憑證納入自願性產品驗證機制，引導用戶和買方採用，增進我國能源自主性與確保台灣的用電安全。

「推動太陽光電永續發展」，建立起多元可行的農、漁電共生模式，加速太陽光電設置並兼顧綠能與農、漁業的雙重轉型與共生共榮；而面對近年來的爭議案件，也建議政府完善光電與環境共榮的制度規範。