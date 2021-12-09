立法院司法及法制委員會今天邀請國安局等相關單位報告「網軍亂台及名嘴辦案的國家危機」，國安局副局長陳進廣表示，中共對台認知作戰有多項主軸，其中，中共對台進行「散布爭訊」，包括掌蒐政府施政負面素材，藉真實消息輔以錯誤解讀刻意炒作，伺機製造官民對立。

國安局指出，為因應中共對台認知作戰，已針對年底四大公投及明年九合一選舉成立專案任務，以防止遭受中共對台認知作戰干擾。

國安局書面報告中指出，中共對台認知作戰以「裂解百姓信任」、「挑撥社會和諧」、「擾亂執政節奏」、「破壞友盟關係」為四大目標，並規劃「散布爭訊」、「拉攏滲透分化」、「大外宣」、「對台軍事威懾」四大對台認知作戰工作主軸。

國安局副局長陳進廣表示，在散布爭訊方面，包括掌蒐政府施政負面素材，藉真實消息輔以錯誤解讀刻意炒作，伺機製造官民對立；在拉攏滲透分化部分，則鎖定網紅、台青，進而延伸相關群體，以及利用「疫苗統戰」及「惠台措施」，吸引國人赴陸伺機拉攏。