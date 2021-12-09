空軍防空暨飛彈指揮部一名上兵接連對11名弟兄摸手腳、摳肛門、吹耳朵，遭記大過、考績打丙上遭汰除，該名阿兵哥強調不可能冒犯長官，提訴願遭駁回，又提行政訴訟。高雄高等行政法院認定軍方調查處分無誤，駁回阿兵哥之訴。

判決指出，該名阿兵哥涉嫌在2018年10月至2019年6月間，多次出現「碰觸同仁手部、大腿、臀部及生殖器、手指摳往肛門、向同仁耳朵吹氣及十指交扣」等行為，空防部經召開懲罰評議會，認定該名阿兵哥「言行失當，有辱軍人風範」，記大過1次，這也讓他該年度考績遭列丙上。該名阿兵哥不服，提起訴願遭駁回，又提行政訴訟。

阿兵哥被記過後調職至同營第三連擔任飛彈操作兵，報考志願役軍官班也被退案，隔年又被評定為不適服現役予以退伍。

阿兵哥辯稱，未見11位同仁曾在晤談紀錄或是大兵日記內提及他有任何言行不檢的騷擾行為，橋頭地檢也針對性騷擾事件處分不起訴。但空防部卻持和解書和多名士官兵約談紀錄，表示該名阿兵哥確實有言語及肢體騷擾事實。

阿兵哥怒指那些並非都是他單向行為，雙方都「有來有往」，約談過程也沒錄影錄音，內容真實性讓人存疑。阿兵哥事後也向空令部官兵權益保障會、國防部權保會申請救濟，均遭駁回。

法官認為，軍方依志願士兵服役條例、陸海空軍軍官士官考績條例、陸海空軍軍官士官考績績等及獎金標準、國軍及空軍考績作業規定，將阿兵哥當年考績評列為丙上決定並無違法，認定軍方調查和處分無違誤，駁回阿兵哥之訴，全案可上訴。