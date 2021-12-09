受疫情衝擊，公益捐款銳減，為讓800名獨居長輩安心過年，甘霖基金會籌募10天年菜經費，讓長輩在沒有送餐的過年期間，不用擔心用餐，準備年菜方便加熱的冷凍調理包和乾糧，重量約12公斤，將在明年1月8日由甘霖團隊送上年菜和集結大眾的祝福給長輩。

甘霖基金會從事送餐到府服務已超過20年，一份餐除解決長者溫飽和營養的問題，每一個飯包也都是一個媒介，向長輩傳達社會的關懷，每天送餐時的噓寒問暖、社工定時的家訪，悉心了解長輩生活狀況，協助長輩連結缺乏的資源。

農曆春節家家戶戶團圓用餐，享受著豐盛的年菜，沒有家人照顧的獨居長輩，在沒有送餐的假期，憂心基本用餐無著落，每年過年前夕，甘霖都會號召大眾為800名長輩募集年菜，讓長輩餐餐不停歇，感受到大眾溫暖的關懷。

甘霖基金會以往都會邀請民眾送年菜到長輩家，今年初因疫情嚴峻緊急取消，考量到疫情狀況未明，明年仍由甘霖團隊代關懷長輩的民眾出動送年菜給長輩，民眾依然可以透過贊助年菜成為「送愛天使」。

今年，甘霖基金會將準備虎年的斗方春聯送給每名捐贈年菜經費的送愛天使，它是春聯也是明信片，也會附上給長輩的祝福明信片，捐款者可寫下對長輩的關心與祝福的話語，在12底前寄回給甘霖基金會，在明年1月8日這天隨著十天的年菜一起送給長輩。

「作伙疼惜老大人」，為讓民眾感受送年菜的溫馨，甘霖基金會錄製當天畫面，明年1月15日上午10時以臉書播放方式，邀大家共襄盛舉，透過網路串聯集結更多的愛。

甘霖基金會表示，當天臉書播出也會分享甘霖年度服務的點滴，關心高齡社會中老人照顧的議題，也更認同支持甘霖的服務，加入愛老的行列。

甘霖基金會執行長林錦雪呼籲，明年1月15日上午10時鎖定甘霖的臉書粉絲團，除送年菜給長輩的和服務介紹的內容，還安排抽獎活動，民眾於當天或七天內都可以透過按讚、分享、tag好友、留言參與抽獎，有機會獲得虎年造型斗方春聯一組，也可捐款贊助明年度服務經費，讓甘霖長者服務不中斷。