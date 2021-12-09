烏克蘭國防官員說，俄羅斯持續在兩國邊境附近增兵，包括海陸空3軍在內，人數已達12萬人
據CNN新聞網和《軍事時報》（Military Times）9日報導，烏克蘭安全消息人士透露，國防部最新的安全評估顯示，俄軍在多次軍演後，如坦克，戰車和「伊斯坎德（Iskander）」飛彈等戰鬥和其他裝備都留在俄烏邊界附近。
評估中說，俄國斯經常反覆在當地部署並增兵，持續造成區域緊張，而這能讓它迅速建立打擊部隊，並為快速增兵奠定基礎。
烏克蘭國防官員說，俄羅斯持續在兩國邊境附近增兵，包括海陸空3軍在內，人數已達12萬人
據CNN新聞網和《軍事時報》（Military Times）9日報導，烏克蘭安全消息人士透露，國防部最新的安全評估顯示，俄軍在多次軍演後，如坦克，戰車和「伊斯坎德（Iskander）」飛彈等戰鬥和其他裝備都留在俄烏邊界附近。
評估中說，俄國斯經常反覆在當地部署並增兵，持續造成區域緊張，而這能讓它迅速建立打擊部隊，並為快速增兵奠定基礎。
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