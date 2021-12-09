針對即將舉行的公投選舉，苗栗地檢署8日召開檢警聯席會議，討論防杜可能危害投票公平公正公開的不法行為，檢警並分享目前縣內各類刑案發生趨勢，並肯定目前檢警調等單位協同辦案已達成良好默契，面對即將登場國民法官新制，地檢署決定將在苗栗縣警刑大設置窗口，協助訓練司法警察了解新的司法流程。

苗栗地檢署是在8日舉辦苗栗地區2021年度檢警聯席會暨全國性公民投票選舉查察會議，針對12月18日的公民投票，統合檢、警、調、憲的辦案資源，以防杜可能危害投票公平公正公開的不法行為，同時也對法院、檢察署、司法警察機關間，相關業務的執行與改善交換意見。

台中高分檢檢察長謝榮盛、苗栗地院院長陳茂榮、庭長湯國杰、苗栗縣警局副局長梁仁輝、調查局中機站主任張穎仁、苗栗縣政府政風室處長王明朝、廉政署中區調查組副組長羅仕冀、調查局苗栗縣調站副主任黃安旗、苗栗看守所秘書楊金恒、移民署苗栗縣專勤隊長陳元助等與會。

苗栗地檢署檢察長陳松吉指出，地檢署強力推動誘捕偵查販毒案件，加上苗栗縣警局致力偵辦住宅竊盜案件，不僅展現良好的緝毒績效，也反映在竊盜案統計數字的降低，顯示查緝毒品犯罪有助於社會治安的維持。而查獲全國首件農會現金賄選案、葉姓男子駕駛野馬跑車公共危險致死案、兩歲男童遭父母埋屍詐領補助案等等，都展現了苗栗地檢署積極偵辦重大犯罪的決心。先於九月間查獲並於十一月起訴的通霄鎮長貪污案件，也是在政府發展綠能產業的政策脈絡下，透過刑事案件的偵辦儆懲趁機索賄的不法公務員。

面對即將於2023年施行的國民法官法，苗栗地檢署除了積極參與苗栗地院舉辦的模擬法庭外，也與法務部合辦教育訓練，以面對未來的挑戰。

檢警並針對公民投票查緝偵辦的分組部署、分析苗栗地區轄內逐漸上升的刑事案件趨勢，主要在於詐欺案件以及今年大量查獲的販毒案件、說明查緝毒品以及掃蕩幫派等等重點案件，讓轄內民眾得以安居樂業。

另外，在討論提案中包含了加強運用移付法院調解的作法，苗栗地檢署透過流程的改善，使得法院的調解程序更容易為民眾利用，達到紛爭解決一次性的成效。並且，針對國民法官法業務進行研商，經會議決定在苗栗地檢署與苗栗縣警局刑大間建立窗口，並辦理教育訓練讓司法警察得以了解應予精進的業務流程。苗栗地院更應允在將來的模擬法庭活動保留名額給予司法警察參與，目標是在國民法官法正式施行前增進相關承辦人員的熟悉度。