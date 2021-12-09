54歲符姓男子上月28日殺害84歲父親，不僅伴屍長達9天更殘忍肢解棄屍，警方8日循線逮捕符嫌，今（9日）上午持續擴大尋找其餘屍塊，符嫌供稱的棄屍處水源橋頭，恰好貼著「偷丟垃圾，神明在看」的告示，符嫌不到12小時即遭逮捕。
據悉，符嫌上月24日才將父親從台中接回新北永和住家，豈料，4天後在家中利用枕頭悶死老父，因屍體腐爛、散發惡臭，符嫌本月6日揹著老父到7樓頂，利用美工刀、鋸子肢解分屍，符嫌割下頭顱及四肢，宛如古代酷刑「人彘」。
隔天，符嫌利用行李箱運屍，騎乘機車棄屍於永和區瓦磘溝，8日民眾發現軀幹在水面上載浮載沉，案情才因此揭發。警方接獲重要線索，符嫌棄屍過程被路過民眾目擊，8日晚間循線逮捕符嫌。
符嫌坦承犯案，他供稱，在永和區水源橋頭將屍塊及凶器倒入瓦磘溝內，由於僅尋獲軀幹，警察今（9日）再度會同義消等單位下水搜索，上午未有所獲，下午則持續朝下游處擴大搜索。
★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。
★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。