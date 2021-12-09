54歲符姓男子上月28日殺害84歲父親，不僅伴屍長達9天更殘忍肢解棄屍，警方8日循線逮捕符嫌，今（9日）上午持續擴大尋找其餘屍塊，符嫌供稱的棄屍處水源橋頭，恰好貼著「偷丟垃圾，神明在看」的告示，符嫌不到12小時即遭逮捕。

新北市永和區大排水溝日前發現1具頭顱與四肢都被切除的遺體，永和分局經過濾大量沿途監視器影像，鎖定54歲符姓男子涉案，警方8日晚間逮捕符嫌，9日新北市義消人員在排水溝搜尋死者的殘肢、頭顱與作案用的凶器。（張鎧乙攝）

據悉，符嫌上月24日才將父親從台中接回新北永和住家，豈料，4天後在家中利用枕頭悶死老父，因屍體腐爛、散發惡臭，符嫌本月6日揹著老父到7樓頂，利用美工刀、鋸子肢解分屍，符嫌割下頭顱及四肢，宛如古代酷刑「人彘」。

新北市永和區大排水溝日前發現1具頭顱與四肢都被切除的遺體，永和分局經過濾大量沿途監視器影像，鎖定54歲符姓男子涉案，警方8日晚間逮捕符嫌，9日新北市義消人員在排水溝搜尋死者的殘肢、頭顱與作案用的凶器。（張鎧乙攝）

隔天，符嫌利用行李箱運屍，騎乘機車棄屍於永和區瓦磘溝，8日民眾發現軀幹在水面上載浮載沉，案情才因此揭發。警方接獲重要線索，符嫌棄屍過程被路過民眾目擊，8日晚間循線逮捕符嫌。

符嫌坦承犯案，他供稱，在永和區水源橋頭將屍塊及凶器倒入瓦磘溝內，由於僅尋獲軀幹，警察今（9日）再度會同義消等單位下水搜索，上午未有所獲，下午則持續朝下游處擴大搜索。

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