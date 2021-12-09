清槽作業時發生工安意外時有所聞，尤其歲末年終之際，各行各業機械設備汰舊換新、維修保養或趕工最頻繁，為了避免意外發生，高雄市府勞工局勞檢處林信興副處長率勞檢處勞檢員，前往前鎮區針對相關從事清理槽車內部業者，就發缺失，並責令業者立即改善。

歲末期間一向為各行各業機械設備汰舊換新、維修保養或趕工最頻繁之時節，尤其清槽作業涉及局限空間缺氧或中毒危害，更是高風險危害作業。高雄市府勞工局於9日上午由勞檢處林信興副處長率勞檢處勞檢員，前往前鎮區針對相關從事清理槽車內部業者，實施局限空間作業安全檢查，總計各共發現8項缺失、1項建議事項，並責令業者立即改善。

勞工局表示，局限空間作業一旦發生事故，時常造成重大傷亡，特別是儲槽或地下道常因無法自然通風，易造成氧氣不足或有害氣體殘留，為高風險作業，加上作業場所人員常因搶救罹災夥伴，貿然進入搶救，造成更多的傷亡。呼籲業者應該用最高的標準，來落實局限空間作業各項安全措施。

勞檢處副處長林信興指出，為從源頭掌控局限空間作業安全，勞工局推動優良局限空間作業廠商安全標章認證，業者提送作業計畫、人員訓練及偵測救援設備經勞檢處審核通過後，予以核發安全標章，公布於官網，並函請高雄市政府各工程主辦機關及高雄市各大樓管理委員會或公(私)有市場自治會、管委會進行局限空間作業時，優先選用，且要求作業前務必通報勞檢處，需預先管控局限空間作業。

由高雄市勞工局推出的局限空間作業管理系統也已經上線，凡是事業單位從事作業前，一律需進行通報，並可於後台遠端監控安全措施辦理情形，精準掌握作業之動態。一旦發現有未通報的情形，經查獲將依據職業安全衛生法規定，加重處分。