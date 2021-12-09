主計總處日前公布11月消費者物價指數（CPI）年增率衝上2.84％，近日物價漲不停，行政院長蘇貞昌今在行政院會裁示，若有業者囤積、操弄物價，指派副院長沈榮津召集的聯合稽查物價督導小組嚴查、嚴辦。

行政院發言人羅秉成表示，最近物價有些不正常發生，所謂囤積哄抬物價有刑責，請各界審慎，異常違法行為，政府依定會嚴查嚴辦，沈榮津領導的物價督導小組也會緊盯物價，並召開會議討論，若有新具體做法會跟外界說明。

近期物價雖然上漲，但根據財政部公布11月出口統計，已連續17個月正成長，出口值創單月新高，今年累計前11個月出口值首度突破4000億美元，較去年同期成長30％，創11年來最大增幅，對美國東協出口創單月新高。

蘇貞昌提到，經濟部長王美花日前跟美國商務部長視訊，敲定建立台美科技暨貿易投資合作架構，台美雙方將在半導體、5G、電動車領域加強合作，為台灣帶來更多商機。

此外，蘇貞昌也說，五倍券領取人數超過2296萬人，效果比三倍券更大，經濟部公布的10月批發業、零售業、餐飲業，營業額都創下歷年來同月新高，餐飲業營業額由負轉正，零售業營業額高3373億元，創下歷年來新高，台灣疫情鬆綁加上振興措施，讓內需消費提溫。