男星藍鈞天和小提琴家陳羽柔（Fiona）結婚6年，生了一個5歲女兒Riley，一家三口甜蜜幸福，藍鈞天儼然成為「女兒傻瓜」，如今他再度宣布好消息，曬出超音波照片，證實太太已經懷有二寶，感性向未出世的孩子告白：「謝謝你選擇我們做你的父母。」

藍鈞天在IG上傳一張全家福照片，只見他和老婆、愛女都笑得幸福，下一張照片則是超音波照，宣布一家人將迎來新成員的好消息，「疫情一夕間改變了世界，面對未來許多的不確定，即將升等二寶爸的我，對新生命的來臨，除了開心外，好像多了點擔憂。」

藍鈞天看著超音波照片，想起了之前演出舞台劇的畫面：「家人給小仲寧收涎那場戲。當所有人都給完祝福後，最後輪到爸爸」，當時飾演他父親的李天柱送給孩子的期許是「給這個世界帶來快樂！」他想將這個願望送給自己未出世的寶寶。

藍鈞天感謝寶寶選擇他們做為父母，「你不一定要跟別人比較，也不需要太在乎別人的看法。你的生命本身就是一種祝福，爸爸會努力讓你能快樂的做自己，也許有天你的快樂能把世界變得更美好！」貼文一出，引來不少網友獻上祝福。