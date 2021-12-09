剛過30歲生日的南韓人氣性感辣模兼DJ MIU，擁有天使臉孔與超惹火的D級魔鬼身材，加上神似少女時代成員潤娥的甜美臉蛋，因此也有「兇版潤娥」、「暗黑版潤娥」之稱，IG吸引超過183萬人追蹤。而經常特過社群媒體分享生活、製造話題的她，近日又曬出一系列照片，令人看得臉紅心跳。

MIU昨（8）日於個人IG上PO文「我一個人也很會自嗨，對吧？」並附上兩張照片，照片中只見她手拿著寶特瓶俏皮的嘟著嘴，看起來像是喝水的模樣，身上則是穿著低胸連身高衩洋裝，大秀凹凸有致的火辣曲線；下一張她則是趴在床上看著窗外的風景，而性感翹臀與白皙長腿也因此占滿了四分之一的版面，令網友看到後紛紛留言「真是漂亮的蜜桃臀」、「形狀真好看」、「太辣了」、「有夠性感」、「眼睛一直無法直視窗外」、「可愛又性感」、「好美的風景」、「本人阿嘿顏一定很刺激」、「這角度太棒了」、「美女配美景」，吸引超過5.8萬人按讚。

另外，MIU在前幾日也曾公開另一組火辣穿搭，同樣掀起網友暴動。在公開的照片裡，MIU的身上只穿著一件超小件的豹紋比基尼，下半身則是搭配皮革短裙，對著鏡頭擺出嫵媚的表情，電得網友直呼「受不了」；下一張照片她還加碼送上超近自拍，火辣雙球立即乍現，令網友看了直噴鼻血，紛紛留言「比基尼快爆開了」、「妳怎麼一直都這麼漂亮」、「真的好大」、「感覺快要遮不住了」、「妳讓我鼻血直流」，吸引超過8.5萬人按讚。