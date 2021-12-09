永和男接回失智老父卻狠心分屍 院方曝他生前情況

新北市永和區發生54歲符姓男子，疑不滿84歲老父親對失智母親家暴，進而將其殺害、分屍，並將頭顱、軀體等屍塊棄之大排水溝，駭人聽聞案件；據了解，符姓凶嫌11月24日將父親從台中將某長照機構接回永和家28日犯案，根據該長照中心指出，聽死者說過，年輕時離家，老年難融入家庭生活，才被家人送到台中，但與照護員相處還不錯。

長照機構人員指出，他們屬於社區型日間照顧服務機構，服務年滿65歲以上失能長者及50歲以上失智症者。白天長輩透過家人或服務交通車接送過來上課，84歲符姓死者因有第四級輕度失智，因此符合日間照顧服務資格，但大致上看起來都還好。

長照機構人員續指，死者平日似乎居住1位親戚家，再由交通車前往接送到機構，至於哪位親戚？機構人員表示「不清楚」，僅說，死者很少提到家人，疑跟家人之間有些問題，兒子又在工作上班沒人照顧，所以選擇到台中親戚家住，再由交通車每天接送到機構，很習慣日照機構的生活。

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