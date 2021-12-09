中天前晨報主播孫怡琳擁有陽光顏值與清脆嗓音，因神似湯唯而被粉絲暱稱為「小湯圓」，上(11)月她剛卸下主播職務暫時回歸素人，與家人同遊金門響應國旅「偽出國」，昨(8)日她圓夢去了動物園看最愛的老虎，怎料陽光曬得獅子、老虎都在慵懶午睡，讓她笑嘆平日「最甜美的morning call」卻叫不醒大貓。

「小湯圓」孫怡琳昨(8)日在社群平台寫下：「老虎我來囉～但今天動物們都懶洋洋的(汗)，小湯圓只能遙望」，她曾透露最愛的動物就是老虎，也曾發虎爪可愛POSE美照引來爆讚，但見老虎懶洋洋坐臥，獅子們乾脆側躺大睡，粉絲敲碗「快用最甜美的morning call叫醒牠們」，孫怡琳笑回：「你確定牠們會理小湯圓嗎？」這也是她與粉絲常有的親切互動。

孫怡琳上(11)月剛卸下中天新聞主播一職，隨即與爸媽和哥哥同遊金門，在總兵署、古寧頭、將軍堡、九宮坑道、陳景蘭洋樓等名勝拍照留下美麗倩影，並笑說「射擊的部分…小湯圓不是當兵的料啊(汗)，如果打仗大家要保護小湯圓哦」，其實她最想圓的夢是出國旅遊，但疫情期間只好暫時「偽出國」。

自從中天關台轉型成網路媒體，觀看流量有賴主播與觀眾積極互動，「小湯圓」孫怡琳是最勤於「點點名」的主播，中天也仰賴她的少男殺手清新高人氣，把中天新聞從6點晨報時間一路衝高點閱數，孫怡琳有時一天要播報4小時，甚至有次是忍著腸胃炎撐完播報，事後透露才讓粉絲驚呼「完全看不出來身體不舒服，小湯圓太敬業了！」

孫怡琳上(11)月19日寫下：「今天是小湯圓在中天的最後一天，對中天，小湯圓永遠心存感恩...離開，只因小湯圓需要不同的成長，不同的磨練...今天小湯圓車車到了終點站...下一站還未決定，先回家給哥哥養XD」，她仍不時在FB及IG更新不同照片，持續與網友密切互動，粉絲也期待她未來在嶄新舞台發光。