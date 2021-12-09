美國聯邦參議院今天通過共和黨議員提案，推翻總統拜登對民營企業實施的「疫苗或採檢」強制令，有兩名民主黨議員在表決時加入共和黨陣營，投下贊成票。

這項議案以52票對48票通過，將送眾議院審議；預料此案在民主黨掌控的眾院將面臨強大逆風，而拜登也揚言要行使總統否決權。

拜登政府先前下令員工人數超過100人的大企業必須強制員工接種COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗，或定期接受篩檢，影響數以百萬計受雇員工。這項議案一旦在眾院也闖關成功，就會推翻政府下達的強制令。

大多數議案須獲參院100席中60席支持才能通過，但這項議案並不屬此議事規範，只要簡單多數51票就能通過；民主黨籍參議員曼欽（Joe Manchin）與泰斯特（Jon Tester）與50名共和黨參議員一起投下贊成票。

在衛生官員試圖遏止極具傳染力的Omicron變異株擴散之際，這項議案凸顯政府為打擊COVID-19（2019冠狀病毒疾病）所做的努力正遭逢強烈的政治反對。

共和黨議員說，許多500人以上的企業高聲反對強制員工施打疫苗，他們擔心被迫裁掉一些不願接種疫苗或接受定期篩檢的員工。

白宮昨天聲明指出，這項強制令不會對雇主造成負擔，因為成年民眾大多已完整接種疫苗，還說小型企業已被排除在強制令施行對象之外。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1101209