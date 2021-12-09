32歲香港女星李昭南外型姣好，又有36C突出上圍，2016年她到美國參加全美華埠小姐獲得「第二小姐」頭銜，近年則加入ViuTV在水上遊戲激戰節目 《海陸勁技場》一戰成名，雖然現在已經進入冬天，但她仍不忘大秀粉絲福利，最近她到水上樂園遊玩，泳衣拉鍊拉到胸下，心型美波湧出，被網友讚超辣。

李昭南小時候在香港出生，後來和家人移居美國，念書時期她便有星夢，參加過不少歌唱和鋼琴比賽，還為了當藝人放棄美國華盛頓政府總部電視主播機會，回到香港從事演藝工作，並以「全美華埠小姐第二公主」頭銜加入ViuTV，第一份工作則是節目《Good Night Show全民星戰》主持人。

李昭南多才多藝，除了外語能力強曾任司儀之外，也會演奏鋼琴手風琴、自動竪琴、吉他，過去還曾擔任電影選角工作人員，參與過的電影包括「雷神」克里斯漢斯沃、湯唯、王力宏主演的《黑帽駭客》及《變形金剛4》。

外型火辣的李昭南常在社群網站分享性感照片，今年3月底她過32歲生日，隔月則分享自己穿著細肩帶低胸小禮服在天橋上漫步的影片，網友好奇她是否「真空」入鏡？她則沒否認說：「試著用欣賞藝術的角度去看」。近日她在海洋公園的水上公園打卡，寫下有人問她那裡冷不冷，她回：「真心說不冷！因為排隊的座位附近有很多暖爐，簡直還有夏天的感覺」，她也分享自己玩划水溜滑梯的影音，建議大家可以平日去多玩幾項設施，並提醒記得帶毛巾和更換的衣服，別因此著涼感冒了。