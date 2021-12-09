外交部北美司長徐佑典今天表示，美方逐步落實對台軍售常態化，多次聯合盟邦重視台海和平穩定的重要性丶強化台美雙邊經貿關係，並持續拓展合作領域。今年對台美關係而言，是進入嶄新的一個階段，也為未來一年的台美關係打下一個良好的基礎。

徐佑典今天在外交部例行記者會表示，拜登政府今年8月4日首度宣布售台總價約7.5億美元的M109A6自走砲計40門，展現美政府一貫對台灣防衛能力的高度重視，並延續近年來對台軍售常態化的政策。

他說，美方多次聯合盟邦重視台海和平穩定的重要性，可見於與日本、歐盟、韓國、「七大工業國集團」（G7）、「四方安全對話」（QUAD）、「美澳部長級諮商」（AUSMIN）之聲明以及近期的「美歐盟中國事務對話」、「美韓安保會議」（SCM）及「美歐盟高階印太諮商」等。

台美也持續強化雙邊經貿關係，徐佑典指出，台美於6月30日重啟台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談，繼於11月23日舉辦第二屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），雙方在此最高層級的經濟戰略對話平台就供應鏈、反制經濟脅迫、數位經濟與5G網路安全、科學與技術等議題深度交流；經濟部長王美花並於12月7日與美國商務部長雷蒙多宣布成立「台美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）。

本屆美國國會自1月開議迄今僅不足1年，但他說，兩院友台議案數（51案）已超過上（第116）屆國會整屆2年會期的總數（32案），且關注內容也擴展至台美關係的全面提升。

徐佑典表示，台美持續拓展合作領域，深化台美全球合作夥伴關係，「全球合作暨訓練架構」（GCTF）迄今已舉辦45場國際研習營，共計有來自全球100個國家，3500餘名政府官員及專家實體或線上與會受訓。

台美今年在簽署「台美設立海巡工作小組瞭解備忘錄」後，相關會議陸續展開，為雙方海巡合作展開新頁；另外，台美在今年11月召開第三屆「台美印太民主治理諮商」會議，研商如何進一步在印太地區合作推動民主。徐佑典認為，這些合作機制凸顯台美全球合作夥伴關係已經日漸深化。

他說，今年對台美關係而言，是進入嶄新的一個階段，也會為未來一年的台美關係打下一個良好的基礎。期待在台美的共同努力之下，2022年將會是一個更成果更豐盛的一年。