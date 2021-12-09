市長盧秀燕強調，學童營養午餐「只能多、不能少」，明年確定不會減少4元補助，透過超支併決算方式處理，讓學童吃得營養又健康。（陳世宗攝）

為解決農產滯銷且讓台中市學童受惠補貼學童營養每餐3.5元外，市府還由農業發展基金補助每週兩餐水果費用共10元。市議員江肇國等9日質詢說，媽媽市長可花錢補助花博、健保、公車，對學童營養午餐明年卻要砍4元。市長盧秀燕強調，學童營養午餐「只能多、不能少」，明年確定不會減少4元補助，透過超支併決算方式處理，讓學童吃得營養又健康。

市議員江肇國、蔡耀頡、周永鴻、賴佳微、張家銨、李天生、蔡成圭、李中等，針對明年起台中市校園營養午餐補助預算遭砍提出質詢。

江肇國等表示，萬物皆漲但是營養午餐補助卻砍，中市營養午餐從林佳龍時代起，市庫補助每餐3.5元、中央補助每餐3.5元，另外市庫又補助每週兩餐水果共10元（6＋4）；盧秀燕市長卻自明年起，將砍水果補貼的4元，市府不幫孩子加菜、加補助，還砍孩子們午餐補助預算。

江肇國說，農業局以不可使用農業發展基金補貼學校午餐為由砍明年預算，但是採購台中在地果農的產品符合農發基金支應精神，且與校園創造雙贏。若不可使用這筆4元農發基金，那是否未來要砍的不只4元是整筆10元；午餐補助1元都不能少應立即補足。

蔡耀頡表示，午餐補助每週兩餐共10元採購台中在地果農產品，給台中市各校園營養午餐食用，這不只幫助中市學童、更幫助台中太平果農；現在卻要把這美意收回刪除這筆預算？讓人不禁懷疑市府是否真的有替台中學子們著想，是否真的支持台中在地果農？

盧秀燕強調，台中市學童營養午餐補助有3種，包括食物、水果和「三章一Q」產銷履歷，分別來自中央與地方預算；學童營養午餐補助「只能多，不能少」，明年確定不會減少4元補助，仍將從農業發展基金補貼學校午餐，並透過超支併決算方式處理，讓學童吃得營養又健康。