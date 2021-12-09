中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，因應國際疫情變化難測、新興變異株頻傳，並考量國際間COVID-19病毒核酸(PCR)檢測可近性已大幅增加，為確保航空防疫安全，自2021年12月14日起，調整「3日內」PCR報告日為啟程地表定航班時間往前推3個「日曆日」計算，不排除當地國定假日、例假日，請旅客搭機前務必確認PCR檢驗報告符合規範。

指揮中心指出，春節檢疫措施專案將於下週二(12月14日)上路，預期將湧現返鄉人潮，提醒12月14日至明(2022)年2月14日期間自國外返臺旅客，必須瞭解及配合以下三步驟，事先做好檢疫，返臺將更簡易：

第一步、事前，應準備資料：

旅客請依照選擇的春節檢疫方案(方案A：入住防疫旅宿完成檢疫期14天及接續自主健康管理7天、方案B：10天入住防疫旅宿+4天在家居家檢疫+7天自主健康管理、方案C：7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿+7天在家居家檢疫+7天自主健康管理)，備妥相關資料及可上網的個人手機；其中無論選擇哪個方案，全部旅客均需準備「搭機前三日內COVID-19病毒核酸(PCR)檢驗報告」和「防疫旅宿訂房證明(全部旅客)」；如為選擇方案C者，須增加準備「完整疫苗接種證明」；此外，若為選擇方案B/方案C旅客，且於隔離檢疫最後4天/7天需返家，並符合以一人一室方式進行在家檢疫者(同住家人須已完整COVID-19疫苗接種且滿14天)，應事前取得同戶內同住家人之姓名、身分證字號、電話等個人資訊，以利線上申報。

選擇7+7檢疫方案民眾，同戶內同住家人需自費快篩。(指揮中心提供)

第二步、搭機前，應完成線上申報：

旅客請於航班抵臺前48小時內至「入境檢疫系統」完成線上申報，於國外機場報到(check-in)時，出示已完成線上申報之「啟程地申報證明」手機畫面，並隨身攜帶前述證明文件，以供航空公司進行搭機前檢視作業。

第三步、抵臺時，應依現場引導順利通關：

旅客下機後，請打開手機確認收到簡訊，於機場通關時依序出示線上檢疫憑證及前述證明文件；於完成證照查驗及提領行李，再取快篩試劑(選擇方案A、方案C者)、並配合深喉唾液採檢後，儘速搭乘防疫車輛前往檢疫地點，完成14天檢疫。

指揮中心提醒春節返台民眾，提前準備資料，搭機前完成線上申報作業，抵台後依現場指示通關。(指揮中心提供)

指揮中心強調，邊境管制為防範COVID-19疫情的重要關鍵，交通主管機關已通知各航空公司應主動通知訂票旅客配合上述規定及落實外站檢視把關；也籲請入境旅客務必配合上述規範及相關檢疫措施，共同維護國內防疫安全。