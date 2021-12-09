據熟悉相關事務人士指出，歐盟準備提出要求，要成員國要在未來十年翻修表現較差的建築，提高能源效率，並減少碳排。

建築物製造了歐盟三分之一以上的二氧化碳排放，建築也佔據歐盟能源消耗的40%，這兩個問題都必須解決，以便歐盟得以達成2030年刪減55%溫室氣體排放的目標。

據了解，執委會將在下周提出新法案，以遏止老舊建築對氣候變遷的影響。該提案將要求，建築為被評為能源效率最低的G評級之後，必須立即翻修到更高等級。這將有效地為歐盟各地的建築設定最低的能源標準，要求成員國翻修數百萬個住宅、辦公室和商業建築。建築物的能量效能可以透過多種方式得到改善，包括使用效率更高和低碳排的加熱系統，取代化石燃料的鍋爐。

預計受影響的建築物數量將因個別國家而不同，義大利估有三分之一的建築被評為G等級，對比之下荷蘭占比僅為4%。

能源價格在近幾個月的飆升，讓歐洲各國政府爭相保護家庭免於受到能源成本的干擾，並將重點放在建築物的翻修上。據了解，能源價格的飆升，也讓部分國家抵制歐盟將二氧化碳排放的成本加諸在化石燃料上，認為會加深民眾負擔。

化石燃料為歐盟國家提供了將近三分之二的暖氣供應，據了解，該法案可能會禁止各成員國為化石燃料鍋爐的安裝提供任何政府獎勵。