民進黨立委高嘉瑜上月遭林秉樞施暴，意外扯出林與民進黨政治人物關係匪淺，國民黨台北市議員徐巧芯今在其社群平台，分享綠營北市議員李建昌稱林秉樞為好友的臉書貼文，直言透過李的貼文才知道，林秉樞真的買很多書，而且還會帶著熱咖啡來陪伴站路口，真是貼心的「好友」啊。

徐巧芯今（9 日）在臉書發文表示，因為最近一直協尋「段老大」，可能老大就派了一堆網軍蟑螂修理她，所以自己只好繼續爆料；徐稱，今天登場的這位，跟民進黨台北市議員許淑華不一樣，李建昌是在綠營裡面，自己覺得還不錯的一個大哥。

徐巧芯接著po出兩張李建昌過往在其臉書分享的照片，一張是李建昌2018年在街頭拜票時，和林秉樞的合照；另一張是李建昌於2019年分享林秉樞致贈書本的相片。徐狠酸，透過臉書才知道，秉樞真的買很多書，而且還會帶著熱咖啡來陪伴站路口，真是貼心的「好友」啊；徐直言，民進黨認識林秉樞沒什麼，但一個個都要裝作很不熟，結果被發現交情比想像的好太多了，這種不老實才是被大家抨擊的理由，「你們到現在還不懂嗎」？

徐巧芯po出李建昌的貼文。（圖片摘自徐巧芯臉書）

文末，徐巧芯向李建昌道歉，稱兩人無冤無仇，主要是DPP的網軍沒有停止攻擊，所以手滑停不下來。

許多網友也在其po文底下留言表示，「很不熟？！那之前發文寫『好友』是什麼意思，好友=不熟」、「他們會說一點都不熟，好友一詞真的是客套而已」、「出事才丟包說林秉樞是騙子，新潮流的嘴臉啊」；另也有網友留言指出，李建昌日前接受媒體採訪時就承認認識林秉樞，但沒有想到林秉樞真實的形象竟是如此，感到完全不可置信。

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