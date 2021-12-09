彰化縣議員劉淑芳（右起）、埤頭鄉長杜懿彩與彰化縣長王惠美等人，參觀埤頭國中數位愛的書庫建置環境。（謝瓊雲攝）

彰化縣埤頭國中、合興國小和寶山國小等，3所中小學設置愛的書庫，9日在埤頭國中舉辦聯合揭牌啟用典禮。（謝瓊雲攝）

彰化縣埤頭國中、合興國小和寶山國小等，3所中小學設置愛的書庫，9日在埤頭國中舉辦聯合揭牌啟用典禮。（謝瓊雲攝）

彰化縣埤頭國中、合興國小和寶山國小等，3所中小學設置愛的書庫，9日在埤頭國中舉辦聯合揭牌啟用典禮。（謝瓊雲攝）

彰化縣埤頭國中、合興國小和寶山國小等，3所中小學設置愛的書庫，9日在埤頭國中舉辦聯合揭牌啟用典禮。（謝瓊雲攝）

彰化縣埤頭鄉3所中小學設置愛的書庫，9日在埤頭國中舉辦聯合揭牌啟用典禮，其中，埤頭國中是縣內第三座「數位愛的書庫」，獲贈30台平板電腦、3台充電箱，合興與寶山兩所小學書庫據點各獲贈50箱書箱、共計3000冊圖書。彰化縣長王惠美表示，期望藉由書庫培養孩子閱讀興趣，豐富視野、激發想像力，成就孩子的未來。

聯合啟用典禮由彰化縣長王惠美、台灣閱讀文化基金會董事廖祿堙、何正卿等人共同揭牌；總計彰化縣共有30座愛的書庫據點，2142個書箱、共6萬4260冊圖書，另有3座數位愛的書庫。

王惠美表示，縣內愛的書庫書籍流通率約73％，優於全國平均值65％，更勇奪全國第一；閱讀是教育的基石，能豐富孩子的視野，激發孩子的想像力；希望藉由愛的書庫，延續閱讀美好、帶動愛的循環，豐富縣內學校的閱讀資源。

王惠美說表示，縣府推動「書福悅讀計畫」改善全縣50所學校圖書館空間環境，發展學校閱讀特色；建置54所學校社區共讀站，提供親師生優質學習空間；更號召民間資源成立14座「英文愛的書庫」扎根英文閱讀與國際教育，縮短城鄉差距。彰化縣迄今已獲得9座閱讀磐石獎，累積115座獎盃，顯示推動閱讀成效卓著。

何正卿表示，全台已有36座數位愛的書庫，彰化就占3座，提供i-pad、充電箱等，並以各數位書庫為基地做老師種子培訓，教導老師如何帶動學生數位閱讀，並增進數位閱讀素養，並搭配數位獨學網、辦理線上數位競賽活動等，讓學生能夠樂於在線上探索，提高學生思辨能力。