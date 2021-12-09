教召明年起試行「1年1召、1次14天」，國防部今(9日)上午舉行線上記者會，再度宣導教召新制，行軍、打靶、戰鬥教練樣樣來，第一周著重「射擊訓練」，第二周則以「戰鬥教練」為重點；值得注意的是，新制規劃有「優待條例」，包含志願參加第5次以上教召者，每次加發召集獎金等，已呈報行政院審議中。優待條例引發網友熱烈討論，不少鄉民在《批踢踢》留言指出，「賞金獵人」、「教召五次送新房，我就去」、「我心動你教召」。

根據新制規劃「優待條例」，內容包含第一，志願參加第五次以上教召者，每次加發召集獎金；第二，企業所得額得減除應召員請假期間之薪資費用150%；第三，解除召集一年內，持相關證明至國軍醫療院所就醫，得享有免掛號費之優待及國防部福利事業管理處所屬福利站購物、國軍英雄館自費住宿優惠，優待條例已呈報行政院審議中。

關於「優待條例」的內容，有網友在《批踢踢》留言表示，「那付錢可以不用去嗎」、「可憐，沒人報名用這種招數」、「不知道要說什麼好」、「送房送女友才有人去吧」、「 有這麼缺？」「禮券加限量就會有人去排隊了」、「我ok你先召」、「心動不如你先行動」、「連續中四年教召肯定是天選之人啊，該發獎金」、「義務役軍士官表示生無可戀」、「錢給夠自然會有人去」；不過也有網友直言，「我參加，我願意每天打靶，國外超貴，台灣沒事去練靶也不錯」。