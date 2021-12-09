針對國民黨、民眾黨立委及珍愛藻礁公投領銜人潘忠政指控，三接工程棧橋橋墩蓋在藻礁上，行政院發言人羅秉成今重申，三接沒有蓋在藻礁上，有些橋柱是蓋在礁石上；至於部分人士主張三接遷址台北港，羅秉成說，三接遷址台北港方案不論海管或陸管方案都不可行。

在野黨立委、公投領銜人近期揭露三接棧橋橋墩蓋在藻礁上的照片，羅秉成今受訪回應，三接沒有蓋在藻礁上，開發範圍也不像馬政府規畫的232公頃把藻礁覆蓋在內，現在方案採取外推，有些橋柱會在礁石上，使用棧橋方式對生態影響最小，相關情況經濟部已對外說明。

有關部分人士主張三接停建，遷址至台北港，羅秉成說，遷移若經陸管，有40公里之長，沿途會經過很多人口密集的行政區，不可行；若是經過海管，沿線不是只有大潭藻礁，還有其他藻礁，受影響的面積評估至少6公頃以上，相較之下，就知道不可行。

羅秉成強調，大潭電廠建立北部電網穩定性，無比重要，這是政府電力政策重要的所在，若公投案通過，確實會影響到北部電力供應，甚至因此要多燒500萬噸煤炭、影響空汙防治。

羅秉成說，現行外推方案，確實是在生態保育及供電穩定上，能夠達到最佳平衡，且開發面積更是縮小剩不到馬政府時代的1／10，僅剩23公頃，原有的藻礁保育非常好，懇請民眾藻礁公投投下不同意票。