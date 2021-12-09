林秉樞施暴案意外牽扯出綠營背後人脈網絡，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，就他來看，林秉樞就是「數位化的翁茂鍾」，刻意接近某些人，把吃飯、送禮、對話記下後相互串聯，再到臉書給你按個讚，構成了他的「百官行述圖」，有心經營人脈，講穿了就是想賺錢而已。

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴扯出網軍及人脈網絡的案外案。國民黨立委葉毓蘭今在立院司法及法制委員會，邀請法務部部長蔡清祥、法務部調查局局長王俊力、國家安全局局長陳明通、內政部部長徐國勇等人列席，針對「網軍亂台及名嘴辦案的國安危機」進行專題報告並備詢。

對此，柯建銘表示，林秉樞涉及的案件目前已經在調查中，當事人也被收押禁見，立法院若要針對司法偵查中的個案成立監督小組，這就是大剌剌的介入司法，既違法也違憲，絕對不可以這樣做。

柯建銘表示，高嘉瑜被欺負，他感到非常震撼，但看事情要看原點，這位林秉樞，其實就是「數位化的翁茂鍾」。

柯建銘解釋，林秉樞像翁茂鍾一樣，都是刻意接近某些人，每次請吃飯、送東西，或今天跟誰講了什麼話都會記下來，也到臉書給你按個讚，再相互串聯，很有心去做很多事。他說，自己沒碰過這個人，「但要騙我沒這麼簡單，在立法院什麼怪事都碰過，我很了解他是有心經營人脈，一個騙一個，講穿了就是想賺錢而已。」

對於林秉樞母親喪禮，何以達官顯要全到場？柯建銘說，就他了解，林秉樞事前告訴受邀者「總統會來」，加上總統輓聯也到了，讓他能動用這個關係，讓受邀者認為「總統會去應該沒問題」。

他說，更荒謬的是，過去告別式大多是一群人推派一位代表上台致哀，但林秉樞卻是一個一個唱名，連上市公司到場也是一個一個上去，「有些人還站在外面等總統來，而且還真的以為總統會到，這就是當天很多人會去的關鍵。」

柯建銘說，就他的觀點來看，林秉樞就是像翁茂鍾一樣的人，很多事情都是「豪洨」，連存款數字都是假的，雖然這在網路時代很容易發生，但這擺明就是把別人的善意行為變成惡的利益，最後害到別人。

對於林秉樞案的發生，已讓蔡政府的公投宣傳遭到衝擊，民進黨是否已下令低調處理林秉樞案？柯建銘笑說，「本來就不會主動談，現在哪有人會主動說自己是林秉樞的好朋友？」只是大家都知道自己被利用，但只能啞巴吃黃蓮。

至於是否考慮提案修法，針對情侶分手後必須將私密影像歸還當事人？柯建銘說，社會一直在改變，法律要隨時調整，現在有人說要針對網軍推動實名制，但這就像要把酒駕行為處以死刑一樣，「做為立法者，社會發生事情是一回事，回到立法就要思考法的邏輯必須可長可久。」

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