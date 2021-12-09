電競暨板卡品牌廠微星科技（2377）近年積極擴展非電競的中高階商務／創作者產品線之際，亦積極展開跨界合作，今年12月更在首度班師回台展出的「英國北歐臺灣電影展」中，大力贊助旗下頂級AIO與筆電產品，為接連在台中、嘉王及台南三地舉辦的影展增添科科技元素。

過去幾年在歐陸策展獲迴響的「英國北歐臺灣電影展」，今年首度班師回台展出，自12月4日起至18日，接連於台中、嘉義、台南三地舉辦展演，微星（MSI）此回也力挺贊助，其端出的AIO及筆電產品亦在影像創作社群中引發討論。

在影展期間，微星Prestige輕薄高效能筆電不僅擔綱電影播放的主要媒介，展場另設置多台Modern系列的AIO（All in One）可觸控一體式電腦，作為觀眾與影展互動與導覽的最佳工具，也讓更多人可藉此機會認識微星產品的強大效能與設計美感。

微星自2007年首度端出電競產品以來，深耕電競領域十多年、已然是雄據一方的重量級品牌廠，2018年起，微星再拓展PC新客群、積極布局Creator內容創作者領域之際，2020年更在疫情帶動遠距生產力下，將產品戰線跨向商用專業市場，加速建立在電競之外、推升營運成長的第二具引擎。

近期微星亦透過與義大利家用品設計品牌ALESSI合作，推出聯名版的限量紅酒開瓶器，在設計／品酒圈中的不少社群中蔚為話題。微星近期諸多大膽的跨界合作，都可看其積極走出電競舒適圈的決心。

長年在英國、北歐等地，創立於 2018 年的「英國北歐臺灣影展」將邁入第4年映演。主辦單位表示，再次啟航巡迴歐洲前，特地將廣受好評的參與式影展帶回台灣，並以「融貌（The Shape ofTogetherness）作為這屆主題，希望透過英國、北歐、台灣三地跨文化和跨領域的交流來形塑自己和未來的樣貌。

除了作為前導場放映外，也將錄像藝術、音樂表演、新媒體裝置《紀念碑》、復古老相館拍照體驗等，讓觀眾有機會從參與來延伸影展故事，同時創造不同以往的人際連結，其中歌手法蘭將會分享 Spotify 歌單，以及在閉幕場台南演出影展主題創作曲「慢別」。影展即日起將在台中心之谷教育園區、嘉義市立美術館，以及台南全美戲院進行。