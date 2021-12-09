台灣陪審團協會今拜會立法院長游錫堃，主張應推動修法，讓軍中司法制度化，並設立常態軍冤委員會，以改善軍中人權及冤案。對此，游錫堃表示，2000年時所推動組織再造，已減少行政機關數量，並讓組織縮編，現階段若要再多成立一個新的常態性軍冤委員會，相較不是那麼容易。

台灣陪審團協會理事長陳為祥、創會理事長鄭文龍，今前往立法院針對軍中司法人權提出倡議。

陳為祥表示，台灣陪審團長期提供司法改革的討論平台，也很關心司法議題；過程中，常遇到軍冤案件家屬們屢屢碰壁，包含軍中的管教，或相關疑案的處理並未獲得改善等，因此希望立法院能讓軍中司法制度化、設立常態軍冤委員會，以調查並改善軍中人權及冤案，幫助軍冤家屬找出真相、讓憾事不再發生。

鄭文龍則指出，過去軍中冤案是軍法官調查，現在移到普通法院系統，一般法官的權力有限，要到軍中查案也有挑戰，設立獨立機關偵辦調查、受理軍中司法案件是必要的。

對此，游錫堃提到過去孩子曾在軍中受害，未能受到公正的回應，他感到很不捨，而他知道陪審團協會長期對於軍中冤案及人權相當積極推動，但仍無法獲得公平對待，他認為體制上仍有很大的進步空間。

但游錫堃直言，2000年時推動組織再造，減少行政機關數量、組織縮編，因此現階段要再多成立一個新的常態性軍冤委員會，實際上不是那麼容易，但對於台灣陪審團及相關民間團體尋求立法院協助提案表達肯定。

游錫堃以美國遊說制度為例建議說，美國有很多遊說團體在華盛頓特區長期駐點，對自身相關法案議題積極參與黨團及國會議員討論，共同參與立法成功後成為法律，行政機關就必須執行，如此一來便能達到目的。如同在台灣，法案如果能獲得四大黨團的支持形成法律，行政機關就必須依法行政一樣。

游錫堃也指出，過去他推動有機農業法，是與民間基金會共同草擬「有機農業促進法」，經過7年的努力在2018通過三讀，2019年正式實施，因此他知道推動一項法律不容易。儘管立法院長必須保持中立，也必須公平對待每個黨的意見，保障議事順利，但他允諾會持續關心軍中司法制度及人權的議題。