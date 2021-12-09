對於昨日商業法院裁定禁止召開二場股東臨時會，台鋼表示，對法院裁定結果予以尊重，也呼籲所有光洋科(1785)公司董事、獨立董事能回歸公司董事會運作。同時，因台鋼並非該案件的當事人，台鋼本身並無沒有針對股東臨時會的裁定討論是否提起抗告。

光洋科獨董吳美慧與吳昌伯原本在24日、27日召開臨時股東會，但智慧財產及商業法院看不出改選的急迫性，且引發光洋科公司「董事究為何人」的糾紛，並已造成股東、客戶及社會大眾疑慮、影響公司正常營運，裁定兩場均不得召開。

兩造雙方獨董今天也發表聲明，吳美慧表示，將等收到法院裁定書，才能跟律師討論是否提抗告，吳昌伯則堅決抗告到底，但不管誰提抗告，依照過去經驗，能否趕上臨股會時程充滿變數。

此外，台鋼也指出，對於光洋科公司的經營權，台鋼從來沒有強要，2019年台鋼是在馬堅勇拜託下成為光洋科董事會成員，一直以來不管是在財務或技術合作上持續支持光洋科的營運，是馬堅勇為了個人對於光洋科的經營權，發動二次突襲台鋼，要提早開光洋科股東臨時會（一次是由洪本展在董事會提案，一次是由吳昌伯獨董自己召開），台鋼是被迫維護自己權益，才參與這次股東臨時會董事的選舉。