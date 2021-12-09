四大公投即將在18日登場，淡江大學國際事務學院院長包正豪今(9)日表示，對於質疑「為選務混亂而不可以公投合併大選投票」的說法，且公投綁大選是為了每案分開才能仔細討論，顯然是倒果為因，把人謀不臧造成的混亂，怪罪到公投案身上，「不知道道理在哪裡？」

包正豪在臉書質疑，「因為公投綁大選會造成選務延宕，所以不可以公投和大選合併辦理」，這個理由的出現，通常伴隨用2018年的選務混亂，來正當化「公投不該綁大選」。

包正豪提到，假設此一命題為真，表示「如果選務不會混亂，就可以合併辦理」，那該問的問題是：「為什麼2018的選務會亂，但以前公投和大選一起辦就不會？」

包正豪指出，公投的投票流程和一般選舉完全相同，憑投票通知單確認投票者資料位置，用身分證查驗身分，最後以印章證明已經領票。領到票後，一樣走進圈票處圈選同意／不同意，然後出來就將選票投入票匭。這個流程已經實施超過70年，SOP早就已經建立，應該沒有理由說公投／大選的程序不同，所以選務人員要適應兩種不同的投票程序會造成混亂，這種荒謬的話吧！

包正豪認為，既然流程完全一致，會造成選務混亂的原因就只剩下「處理能量」，譬如查驗領票的選務人員人數、圈票處的數目、票匭數目。事實上第三個不是問題，有幾類選舉和幾個公投案就放置幾個票匭，於是就剩下選務人員人數和圈票處的數目。如果增加投開票所數目，選務人員人數和圈票處數目自然也就增加，這是一種解決方案。另一種是，不增設投開票所，但在既有投開票所內增加選務人員和圈票處，同樣可以達到目的。

包正豪說，至於到底要增加多少選務人員和圈票數，這個是可以估算出來的，而2018的選務混亂就是因為當時中選會裝死，完全無視2018有10個公投案會增加的查驗和圈票時間，還是用以前只有3-4案公投（甚至沒有公投只有選舉）的能量來安排選務。別忘記，當時中選會主委下台的理由就是「選務疏失」，什麼疏失？沒有根據投票數量作相對應的應變措施，應注意、得注意，卻不注意且無作為，所以下台。

包正豪強調，現在問題來了，很顯然選務安排是可以控制的因素，但主張因為選務混亂而不可以公投合併大選投票的人，倒果為因，把因為人謀不臧造成的混亂怪罪到公投案身上，然後就要求兩者分離，不知道道理在哪裡？「倒果為因，這個也是邏輯問題，所以邏輯教育不能等。」