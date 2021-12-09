林秉樞對立委高嘉瑜施暴一案持續延燒，根據媒體先前曝光的對話截圖，11月24日林秉樞母親告別式當天，高嘉瑜得知馬文鈺要鬧場後，隨即通知警方加派警力，此事也經台北市警局證實。不過台北市議員徐巧芯爆料，其實在告別式前兩天，警方就已經收到通知要加派警力，但不是高嘉瑜，而是包含許淑華在內的三位議員。

徐巧芯今（9）日在廣播節目《嗆新聞》中提到，11月22日警察局開晨會報告當周重要勤務，其中一項就是11月24日的告別式，因為有議員「下條子」。徐巧芯更直接點名，「就是許淑華下的（條子）」。

徐巧芯說，11月22日警察就收到通知，要加派11月24日的維安人力，且據她了解，這段期間就有三個議員去關心此事，只是剛好當天晨會桌上只有許淑華的條子，其他兩人可能是透過LINE或電話，所以無法有證據。徐巧芯也說，歡迎許淑華提告，並表示「如果許淑華真的沒有，她早一定告我了」。

此外，徐巧芯也提到，前幾天有媒體打電話問許淑華有無關切，許淑華稱沒有公文，是24日接到林秉樞秘書的電話說要加派警力，才幫忙聯繫警方。不過徐巧芯指出，可是許淑華同時很緊張，又交代公文不能流出去。

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