美國眾議院緊盯中國新疆議題，於8日以壓倒性優勢通過三項決議，其中包括「防止強迫維吾爾族勞動法案」，禁止從中國新疆地區進口產品。該法案將建立「可反駁的推定」，直接認定所有新疆商品皆透過強迫勞動製造。

值得注意的是，新疆是大陸太陽能重地，以太陽能多晶矽產能為例，全球有八成來自中國，其中45％則在新疆。美國通過決議消息傳出後，9日上午中國A股太陽能概念族群受挫，整體下跌0.81％，中閩能源盤中跌5.8％，有機矽類股恒星科技跌破5％，新安股份跌4％。

此外，晶科科技跌3.4％，森特股份、中利集團和中信博等皆跌逾3％。同日滬指早盤收漲1.03％，深成指早盤收漲1.27％。

路透報導，該法案恐使拜登政府推動可再生能源議程的情形變得更加複雜，但眾議院最終仍以428比1的壓倒性優勢通過該法案。

不僅如此，眾議院8日還以龐大的優勢通過另外兩項與中國和人權有關的措施。包括以428比0的投票結果通過決議，認為國際奧委會與中國政府合作，違反人權承諾。

另以427票贊成1票反對的結果，通過第三項決議，譴責中國對維吾爾族和其他宗教及少數民族群體實施的「持續種族滅絕和反人類罪」，並呼籲在聯合國採取行動。