高薪、工作穩定是許多人的目標，有網友好奇在網路上問，究竟什麼工作能願意讓人甘願做10年以上？其中「房東」這個夢幻職業，讓許多人高喊可以做一輩子，但也有人透露，之所以在同一個地方工作10年以上，不是因為喜歡，而是不敢換工作。

這名網友日前在PTT發文，問大家什麼工作願意做10年以上？像他家人工作都做超久，父母做工具機「車床」做了50年，哥哥則在日商經營的科技業待了10幾年，姊姊也在新竹科技業做10年以上，讓他好奇問大家，什麼樣的工作會願意做那麼久。

對此，有網友分享自己教圍棋教到現在剛好滿20年，做公務員也願意做超過10年，還有人工作10年後出現了職業倦怠，但最多人推薦、嚮往的工作是「房東」，收租收一輩子都沒問題。

但也有網友點出不敢換工作，一做就超過10年的原因，紛紛留言：「等你要繳房貸、養小孩求安穩就做下去了啦，有時候不敢換是要養很多人怕有風險」、「做老鳥總比去新環境被欺負好」、「從這個坑跳到另一個坑，沒什麼意義」、「對啦，就是不敢換」。