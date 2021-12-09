女子驚見黃男從窗戶爬入，嚇得大叫喝止。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

黃男全身多處骨折，所幸無生命危險。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

35歲黃姓男子，日前喝完酒後清晨5點多要返家，黃男因沒帶鑰匙，竟想學蜘蛛人攀爬從窗戶進入屋內，不料卻爬錯窗，女房客驚見嚇得大聲喝斥，黃男也嚇得從4樓摔倒地面，所幸送醫後無生命危險。

信義分局吳興街派出所接獲該女子報案，稱有男子要開窗戶入侵，結果失足墜地，立即派遣線上巡邏員警到場，並協助通報119救護。

警消到場時，黃男意識清楚，但身體無法動彈，他自稱因酒醉及未帶鑰匙，才學蜘蛛人攀爬公寓外牆欲進入房間，結果疑似記錯房間位置爬到別户窗戶。經送醫檢查，黃男全身多處骨折，無生命危險，目前仍住院治療中，至於黃男涉嫌侵入住宅部分，警方已函請北檢偵辦。

女房客事後在網路貼文表示，黃男之前已有騷擾行為，但警方查無相關報案紀錄，表示將加強巡視及約制，以避免類似情況再次發生。

信義分局呼籲，跟騷法已三讀通過，將於公告6個月後施行，現階段民眾遇緊急情況或陌生人騷擾時，可立即撥打110向警方尋求協助，警方將按情節依刑法、社維法、家暴法、性騷擾防制法處置。