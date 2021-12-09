近2個月來，大陸各省市虛擬貨幣交易與挖礦整治工作進一步細化深入，虛擬貨幣交易與挖礦平台正有序退出中國市場。然而，就在虛擬貨幣交易所全面清退進入尾聲之際，傳出多起不法分子乘機利用「清退帳戶」進行電信詐騙。

今年9月，中國人民銀行（大陸央行）等十部門發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。據統計，在監管強擊下，有近39家涉幣機構宣布退出中國市場，其中包括18家交易所和21家涉幣項目。

據《華夏時報》報導，近日，廈門警方通報了一起「冒充虛擬貨幣平台客服」的詐騙案例，廈門市民黃先生平常會在虛擬貨幣交易平台投資。近日，他接到聲稱是某交易所平台客服的境外詐騙電話，不法分子套取了黃先生的交易帳號密碼，轉走價值4萬元（人民幣，下同）的虛擬貨幣，還以「帳戶異常，需要資金進行對沖」的理由，再騙走黃先生2萬元。

報導指出，多個此前曾參與虛擬貨幣交易的投資者反映，他們接到的虛擬貨幣電信詐騙多為不規則00或＋852的香港電話來電，一般會以交易所清退大陸帳戶或聲稱帳戶異常操作等名義，誘導點擊相關連結，實施詐騙，與平常的詐騙電話比較類似。

報導整理出目前涉及到交易平台最新的詐騙方式包括以簡訊通知誤導帳號存在風險，誘導至釣魚網站實施詐騙；以清退使用者、不再提供服務為由，誘導至釣魚網站完成「資產轉換」；提醒有訂單需要核實，引導至釣魚網站完成「帳戶解凍」；甚至偽造交易所工牌增加可信度，以帳戶涉黑錢、高風險、凍結等理由操作解封，誘導用戶將資產轉移至所謂的「官方帳戶」。

多個數位貨幣交易所均表示，官方客服不會致電客戶！任何以該交易所名義的電話、簡訊、社群聯繫的，都是詐騙。由於區塊鏈轉帳的不可逆和使用者資訊的匿名，一旦發生對應的轉帳或帳戶資訊被攻破，資金很難被追回。