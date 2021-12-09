大陸女星范冰冰2018年經歷陰陽合約風波，重創她的形象和演藝事業，范冰冰沉寂一段時間後，近期也積極重返演藝圈，她頻出席時尚秀和各種活動，范冰冰也不吝嗇分享生活日常，她就曬出健身房自拍照，范冰冰大方把鏡頭拉近拍自己的臉，一張不科學美顏更是讓網全看傻。

范冰冰近日現身健身房運動，並發文寫下：「練練」，在范冰冰曬出的運動器材照中，顯示她已運動53分鐘，而范冰冰身後還有許多運動器材，不難看出，女神運動起來相當積極，不過網友則是把焦點放在范冰冰的顏值上，只見范冰冰隨興頭頂包巾、大方露出整張臉，頂著大紅唇的范冰冰肌膚白皙、透亮，高顏值的她根本零毛孔，一張精緻美顏相當不科學。

范冰冰曬健身房自拍，看不出她已40歲。（圖／取材自范冰冰微博）

范冰冰美照完全看不出她已是40歲的熟女，網友更驚呼：「姐姐太美了」、「美到我磕頭」、「自拍滿分」。其實，范冰冰以美顏引發討論已非首次，她日前就身穿藕粉色民族長禮服現身看秀，范冰冰的民族風穿搭別有一番風情，她還被時尚微博博主曬出無P照、並大讚：「范冰冰正好就坐我對面，說真的，一直忍不住多看幾眼，真人很白很美，在人群中會發光那種」，其中，范冰冰的膚色就明顯比身旁的觀眾白了幾階，輕鬆駕馭生圖，高顏值相當吸睛，網友看了也大讚是氣勢艷壓全場。