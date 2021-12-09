我國7日三讀通過「運動產業發展條例」修正案，企業捐贈職業、業餘運動業或重點賽事可按照150％金額列報費用，有效強化我國職業運動或業餘運動發展，估計可透過租稅獎勵助益中華職棒第六隊誕生。

立法院副院長蔡其昌出任中華職棒大聯盟會長以來，喊出中華職棒第六隊口號，並成功推動「運動產業發展條例」部分條文修正案在7日三讀通過。

蔡其昌在公開場合表示，目前已拜會過中華電信，希望中華電能加入成為中職第六隊（目前有統一獅、中信兄弟、富邦悍將、樂天桃猿、味全龍等五隊）。而中華電董事長謝繼茂也坦言對中職第六隊「很有興趣」，新的運動獎勵條例出來，對中華電評估上可能會產生轉折性結果。中職與中華電看似取得共識，估最快2022年有望看到中職第六隊訊息。

資誠PwC聯合會計師事務所指出，「運動產業發展條例」修正案包含三大重點，首先是由主管機關設置專戶辦理企業捐贈，專戶每年可收受總額為新台幣30億元。

其次是企業透過專戶捐贈予經「認可」的職業或業餘運動業，在申報所得稅時，可在捐贈金額1千萬元額度內，按該金額的150％列報費用，自當年度營利事業所得額中減除。

但企業與受贈的職業或業餘運動業間具有關係人身分時，僅能在限額內依100％減除營利事業所得額。

另外，企業透過專戶捐贈給「核准重點職業或業餘運動業，及重點運動賽事主辦單位」，在申報所得稅時，可全數按捐贈金額150％自當年度營利事業所得額中減除，不受1千萬元額度及關係人之限制。

換言之，如果中華電投入中職第六隊，在申報所得稅時可適用最後一項條款的重點職業運動，其投入金額無1千萬元額度上限。

資誠也表示，捐贈需透過教育部體育署設置專戶進行，而專戶設置及資金管理、職業或業餘運動業之認可、重點職業或業餘運動業專案核准要件及範圍、關係人範圍等相關事項之作業辦法，將由教育部會同財政部於6個月內訂定，預計營利事業將可自明年度起適用相關捐贈費用加成減除規定。

另外，這項捐贈費用的加成減除是否計入營利事業的基本所得額，仍待財政部公告。