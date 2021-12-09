我國昨天公布明年一月起需完整接種的人員多達二十六類，有專家指出，現階段國內不應力求疫苗覆蓋率，重點是疫苗要打在誰身上，高風險族群若沒打完兩劑，幾乎等於沒打，建議可成立醫護隊，主動向長者接種。指揮中心回應，現階段已提供隨到隨打服務，同時也有到府接種服務，如有需要可洽各地衛生局申請。

前疾管局長蘇益仁表示，國內現階段不應衝疫苗覆蓋率，重點應放在要打在誰身上，若沒打到兩劑等於沒打，建議中央比照國外成立醫護隊，挨家挨戶對長輩接種。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前其實也有提供到府接種的服務，不過這部分需要看各地衛生局的人力協調，但一般民眾如有需求可洽各地衛生局申請。

莊人祥說，目前已提供接種方便性，除了不便於行的長者外，都可以就近到火車站、賣場接種，這都是不用預約隨到隨打，針對照護機構的住民也有與衛福部照護司等相關單位合作，例如鼓勵工作人員接種，符合一月一日的規定，不過住民有些需要家屬同意，因此如何讓家屬同意增加接種，也是目前業管單位努力的目標。