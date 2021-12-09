嘉義市長黃敏惠（右三）與國教院長林崇熙（左三）授予民族國小及南興國中「基地學校」牌匾。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府與國家教育研究院簽約合作，推展108課綱發展課程。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府引進國家教育研究院資源，市長黃敏惠與國教院長林崇熙於9日簽訂落實108課綱「基地縣市」合作備忘錄及揭牌，並授予民族國小、南興國中兩校「基地學校」牌匾，嘉義市成為全國第一個基地縣市。

黃敏惠表示，課程與教學是教育核心，也是108課綱教育政策的革新方向，嘉義市引進國教院的資源，中央與地方合作形成「面」，市府25個課輔團隊是「線」，2所基地學校是「點」，點線面的教育量能提供孩子未來有多元的進路可選擇。

林崇熙指出，有許多家長對108年課綱感到焦慮，教育改變最重要也最困難的是家長，教改是希望啟發學生學習的熱情及動機，國教院將整合各級學校及產業等多方資源，貫徹108課綱的素養培育及實作，提供孩子更多學習資源，探索、開創更多的可能性，讓孩子是自己生命的CEO。

市府教育處長林立生表示，民族國小的特色課程榮獲教育部教學卓越銀質獎，南興國中有探索體驗園區，因而這2校先做「基地學校」，以這2所基地學校為點，培養全市28校協作人才，解決素養教育實際面的問題，落實新課綱，以25個學科領域與議題輔導團，串起全市教師建構教學內容與方法的專業文化。

林立生指出，嘉義市12年國教專案辦公室設在崇文國小，會有國教院人員進駐，基地學校民族及南興可獲得額外經費挹注，並納入國教院「整全式學校課程發展研究計畫」，能獲得更多資源及專業協力，全市幼兒園至高中職各級學校也都受惠。