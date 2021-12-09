市長盧秀燕今天在市議會宣佈，從下週一（13日）起，台中市施打第1劑疫苗的民眾，可獲得200元禮券。（陳世宗攝）

台中市12歲以上尚未施打疫苗者大概有25萬人，近期出現變種病毒Omicron，引起全民恐慌，為鼓勵台中市民施打第1劑疫苗，市長盧秀燕今天在市議會宣布，從下週一（13日）起，台中市施打第1劑疫苗的民眾，可獲得200元禮券。衛生局長曾梓展說，超商禮券目前採購中。

台中市議會今天進行市政總質詢，國民黨市議員陳政顯關心台中市疫苗施打的進度，未施打第1劑的人數有多少？市府是否應該鼓勵市民施打疫苗。

盧秀燕說，台中市第1劑的施打率約為8成，減掉12歲以下不能施打，12歲以上的未施打疫苗者大概有25萬人；面對近期更出現變種病毒Omicron，市府規畫鼓勵未施打第1劑的民眾出來施打，將從下週一開始，從未施打第1劑的民眾若來接種就贈送200元的禮券。其中100元是中央補助、100元是台中市自己加碼。

盧秀燕強調，中市沒有即期疫苗，跟其他縣市為鼓勵民眾打即期疫苗送禮券是不一樣；市府因預算有限，若未來預算可以會再往前推進。目前還未打疫苗的人，可能是因為生病或是有其他的顧慮；命是自己的請民眾評估好再來施打。

曾梓展表示，目前超商禮券正採購中，市府為方便民眾施打疫苗，本週六、日起將開放16處賣場或百貨公司，作為施打疫苗場所；民眾可選擇就近接種疫苗。