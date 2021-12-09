桃園市教育局體育保健科長鄭卉玶。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦9日表揚17位表現優異的模範公務員。(蔡依珍攝)

許多局處長都現身力挺同仁，像是警察局長陳國進也同台祝賀警察局刑事鑑識中心主任高麗姬。(蔡依珍攝)

桃園市地政局專門委員朱沅若。(蔡依珍攝)

大溪木藝生態博物館館長陳倩慧。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦9日表揚17位表現優異的模範公務員，其中地政局專門委員朱沅若更代表桃園榮獲行政院模範公務員殊榮，鄭當場封他為「航空城戰神」，讚他在任內辦理全區聽證，首創先建後遷政策，連工廠也確保營運不中斷，讓國家重大建設及人民權利達到雙贏，朱靦腆地說：「不是我一個人的功勞！」感謝長官支持和同仁相挺。

朱沅若從基層做起，1999年在桃園縣地政局擔任約僱人員，隔年考上成為正式公務員，致力於地政測量和區段徵收，2004年起曾到交通部民航局服務9年，期間改善擴建北竿機場，2013年帶著航空經驗回桃園推行航空城計畫。

朱沅若分享，桃園第一個區徵案「桃園藝文園區」，居民不滿政府地價上升又下壓，抬棺到市府丟雞蛋抗議，積極溝通下專案呈報內政部，針對已課徵工程受益者提高發還土地比例，成全國首創，消彌爭議。他也說桃園航空城是全台唯一工廠也能先建後遷的區徵計畫，解決工廠營運、員工生計跟工廠全面合法化作為，避免農地被占用。

「徵收都是人民的特別犧牲！」朱沅若不諱言有部分投資客從中獲利，但更多的是犧牲在地居民，要透過法令和手段最大程度安置和照顧，連學校、工廠、宗教寺廟和文化資產保存也要一併照顧，像大園海口福元宮就在各局處合作下蓋好臨時紅壇，降低爭議，「這個獎是屬於大家共同努力的成果！」

教育局體育保健科長鄭卉玶則是「健康的守護天使」，推動「天天安心食材」計畫，讓桃園成為全台營養午餐的典範，也讓桃園在地有機農業及蔬菜不斷擴大面積，同時強化各項學校健康促進政策，讓學校成為健康學校。

經發局專委簡偉崙則是桃園產業創新的推手，協助虎頭山創新園區車聯智駕中心通過經濟部無人載具科技創新實驗條例審查，領取全國首張自駕車試車牌，讓虎頭山成為亞洲‧矽谷計畫的亮點、全國自駕車的故鄉。

鄭文燦說，桃園市政府連同警消有1萬多名正職公務員，經考核和審議選出17人表揚，有專業、有能力、有承擔、更有創意，帶動城市進步讓市民有感，是社會動力的火車頭，助他過去7年繳出漂亮執政成績單，感謝同仁付出，他也宣布除頒發書法家於同生書寫的「桃園翹楚」獎牌，也給予5萬元獎勵金和5天榮譽假，讓他們好好陪伴家人、放鬆自己，笑言：「不要各單位請吃飯就用罄，還得自掏腰包加碼！」希望17位模範公務員好好犒賞自己。

17位獲選優秀的公務人員分別為地政局專門委員朱沅若、民政局自治行政科長盧永樂、教育局體育保健科長鄭卉玶及主任范心怡、社會局社會救助科長李瓊華、經濟發展局專門委員簡偉崙、水務局專門委員許少峯、交通局簡任技正黃錦虹、警察局刑事鑑識中心主任高麗姬、消防局小隊長張原豪、勞動檢查處技正詹凱翔、航空城工程處主任秘書黃全成、警察局刑事警察大隊偵查佐邱振庭、環境清潔稽查大隊組長賴仟定、大溪木藝生態博物館館長陳倩慧、中壢區公所課長黎萬正、大溪區公所主任秘書吳清曉。