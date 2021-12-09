嘉義縣東石鄉永靈宮，明天起一連3天首度舉辦「辛丑科金籙慶成謝恩祈安三朝清醮大典」，1萬6000桌供桌供品一字排開，場面壯觀。（呂妍庭攝）

永靈宮廟前蓄洪池水上金龍宴，金龍全長21公尺，以4000多盒鳳梨酥裝飾，搭配晚間燈光秀，十分璀璨。（姜鈞翔提供∕呂妍庭嘉義傳真）

建廟200多年的嘉義縣東石鄉永靈宮，明天起一連3天首度舉辦「辛丑科金籙慶成謝恩祈安三朝清醮大典」。（呂妍庭攝）

建廟200多年的嘉義縣東石鄉永靈宮，明天起一連3天首度舉辦「辛丑科金籙慶成謝恩祈安三朝清醮大典」，今晚6點將舉行送火王儀式，全村百餘戶人家都要關燈禁明火，連車輛都禁止通行，廟方也接洽台電燈先行斷電，直到儀式結束再行復電開燈，力求儀式圓滿進行。

東石鄉永靈宮建廟已有200多年，由於建廟後，從未舉辦謝土大典，廟方近年完成廟宇整修，盛大舉辦三朝清醮大典，近日各項活動陸續展開，包括點亮燈海隧道、全長21公尺，4000多盒鳳梨酥裝飾而成的金龍裝置藝術，以及至12日每晚每半小時上演一次燈光秀等安排，都讓百年建醮未演先轟動。

建醮委員會副主委柯朝欣說，永靈宮從茅草小廟到現在第4代廟宇，從未舉行謝土儀式，加上二戰時期曾有長輩祈求神明保佑度過戰亂，並允諾要以建醮達謝，但多年因村庄小、人口少，始終未還願，4年前經神明指示，信眾決定辦建醮大典，在旅外鄉親幫忙下，大家出錢出力，才有如此規模的盛會。

信眾為辦好作醮，也踴躍捐獻，並製作歌曲「齊心同圓百年祈願」，1萬6000桌供桌供品一字排開，場面壯觀，另還有121隻豬羊、1000斤重神豬，以宴請好兄弟，至於今晚送火王儀式，將以大雷炮通知全村關燈火，並要求不要用手電筒照明工具。

永靈宮為此還舉辦全國攝影比賽，以清醮大典活動為主題，以保存影像紀錄，金獎獎金3萬元、銀獎2萬元、銅獎1萬元，另還有優選、佳作數名，即日起至12月27日晚上8點前收件。